ВИДЕО ⟩ "Рига" сыграла вничью с сильнейшей командой Малайзии

В субботу, 29 января, "Рига" в Дубае провела контрольный матч с малайзийским клубом "Джохор", который завершился вничью - 1:1. "Рига" вышла вперёд на 12-й минуте матча после автогола Лавера Корбин-Онга. На 24-й минуте "Джохор" после грубейшей ошибки защитников "Риги" счёт сравнял. Автором гола стал итальянец Фернандо Форестьери.

"Джохор" - сильнейшая команда Малайзии, которая с 2014 года восемь раз подряд становилась чемпионом страны.

Напомним, в первом проверочном матче в ОАЭ "Рига" потерпела поражение от варшавской "Легии" (0:2), а затем одержала две победы над словацкими клубами "Слован" (2:1) и "Жилина" (2:1).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до начала февраля. Далее латвийскую команду ожидает проверочный матч против московского "Спартака". Игра состоится 2 февраля.