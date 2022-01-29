Сб, 29.01.2022
Он был призывником срочной службы. Вырос без отца об Артемии Рябчуке, застрелившем пять человек в Днепре
об Артемии Рябчуке, застрелившем пять человек в Днепре

29 января в одном абзаце ⟩ Снегопадище, очередной "рекорд" случаев Covid-19 и настроения в Киеве

Люди во время снегопада ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В такой жуткий с точки зрения погоды субботний вечер нет ничего лучше, чем сидеть дома в тепле и уюте с кружкой чая, или что вы там пьете, и читать заботливо составленную нами подборку того, что произошло в стране и мире за день.

События дня в одном абзаце

Снегопадище! Синоптики пообещали сильную метель вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Говорят, этот снегопад может стать одним из самых сильных этой зимой. О "самом надоевшем": количество новых случаев Covid-19 снова зашкаливает, причем не только у нас, но и в России, Павлютс рассказал, сколько пациентов находятся в больницах именно из-за Covid-19, и рекомендовал не ездить к пожилым родственникам, а Латвия закупит 5 000 курсов таблеток от Covid-19. Настиг коронавирус и олимпийскую сборную Латвии. Кстати, стала известна новая информация о подтипе омикрона BA.2. О событиях вокруг Украины: Байден намерен отправить войска в Восточную Европу, Россия доставляет запасы крови на границу, в Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой. О грустном: скончался лидер группы Dakota Эдвин Зариньш, в очередях в суповые кухни стоят и трудоспособные жители, в Риге на заводе загорелись батареи и шины, в Питтсбурге обрушился мост, новые подробности трагической аварии на Вентспилсском шоссе. Немного занятного чтива: Возможности Европы, если Россия полностью "перекроет" газ, Неуловимый киллер с гранатой в Таллинне, Как простой электрик опубликовал первое в истории секс-видео знаменитостей, Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин, а перед визитом Путина на кладбище дезинфицировали снег.

Все обсуждают

​Все чаще мелькают тревожные сообщения - диппредставительства отзывают своих сотрудников из Киева, Латвия советует повременить с поездками, США приводят в боевую готовность 8,5 тысячи солдат для молниеносной переброски в Европу в случае эскалации конфликта России и Украины. В эфире "Кто вам платит?" поговорили с проживающим в Киеве политтехнологом и медиаменеджером Михаилом Шейтельманом о том, как в такой обстановке чувствуют себя местные жители.

Чем себя порадовать

А вам знакома личность Саши Пивоваровой - "русской Кейт Мосс", "модель-инопланетянки" и художницы? Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".

Фото дня: В Питтсбурге обрушился мост на котором в то время находились шесть автомобилей.


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