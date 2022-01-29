29 января в одном абзаце ⟩ Снегопадище, очередной "рекорд" случаев Covid-19 и настроения в Киеве

События дня в одном абзаце
Снегопадище! Синоптики пообещали сильную метель вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Говорят, этот снегопад может стать одним из самых сильных этой зимой. О "самом надоевшем": количество новых случаев Covid-19 снова зашкаливает, причем не только у нас, но и в России, Павлютс рассказал, сколько пациентов находятся в больницах именно из-за Covid-19, и рекомендовал не ездить к пожилым родственникам, а Латвия закупит 5 000 курсов таблеток от Covid-19. Настиг коронавирус и олимпийскую сборную Латвии. Кстати, стала известна новая информация о подтипе омикрона BA.2. О событиях вокруг Украины: Байден намерен отправить войска в Восточную Европу, Россия доставляет запасы крови на границу, в Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой. О грустном: скончался лидер группы Dakota Эдвин Зариньш, в очередях в суповые кухни стоят и трудоспособные жители, в Риге на заводе загорелись батареи и шины, в Питтсбурге обрушился мост, новые подробности трагической аварии на Вентспилсском шоссе. Немного занятного чтива: Возможности Европы, если Россия полностью "перекроет" газ, Неуловимый киллер с гранатой в Таллинне, Как простой электрик опубликовал первое в истории секс-видео знаменитостей, Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин, а перед визитом Путина на кладбище дезинфицировали снег.
Все чаще мелькают тревожные сообщения - диппредставительства отзывают своих сотрудников из Киева, Латвия советует повременить с поездками, США приводят в боевую готовность 8,5 тысячи солдат для молниеносной переброски в Европу в случае эскалации конфликта России и Украины. В эфире "Кто вам платит?" поговорили с проживающим в Киеве политтехнологом и медиаменеджером Михаилом Шейтельманом о том, как в такой обстановке чувствуют себя местные жители.
А вам знакома личность Саши Пивоваровой - "русской Кейт Мосс", "модель-инопланетянки" и художницы? Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
Фото дня: В Питтсбурге обрушился мост на котором в то время находились шесть автомобилей.