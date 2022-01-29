В Прейльском крае спасатели помогли людям выбраться из попавшего в ДТП автобуса

В 8:25 пожарные получили вызов в Упмальскую волость Прейльского края, где пассажирский автобус съехал в канаву. У транспортного средства были зажаты двери, в связи с чем водители и два пассажира не могли выбраться.

Пожарнве, выбив окно автобуса, помогли людям выбраться из попавшего в аварию транспорта.

Мимо место происшествия проезжал автомобиль доставки товаров, который также начал скользить и съехал в канаву на другой стороне дороги. Пожарные помогли этому автомобилю выбраться из канавы, и в 9:58 работа VUGD на месте происшествия была закончена.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пострадали 14 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

ДТП со смертельным исходом произошло в Рижском регионе. Как сообщалось ранее, в пятницу на Вентспилсском шоссе в Марупском крае автомобиль сбил человека.

Автомобиль Audi съехал с дороги у Варкальского канала и наехал на двух находившихся недалеко от дороги людей.

В результате аварии один из этих людей погиб, а второй получил ранения. Также пострадал водитель автомобиля, которого доставили в больницу.