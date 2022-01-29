Компенсации за побочки от вакцины: эксперты раскритиковали правила Кабмина

Двое экспертов в области медицинских прав по просьбе передачи тщательно ознакомились с переданными на общественное обсуждение правилами Кабмина. И оба пришли к выводу, что они - не в интересах пациентов. Правила скорее написаны так, чтобы максимально осложнить получение права на компенсацию.

"Я действительно хотел бы услышать мнение Министерства здравоохранения, о какой потере органа может идти речь в случае вакцинации от Covid-19? Само министерство указало, что побочные эффекты, которые могут быть основанием для выплаты компенсации, это те, что указаны в описании лекарств. Где там речь о потере какого-либо органа?" - удивлен адвокат Роналдс Рожкалнс.

Тяжелейший случай - смерть, но их на данный момент не было. И в дальнейшем их доказать будет сложно.

Потребуется патологоанатомическое исследование, разрешенное только с согласия человека, данного еще при жизни. И еще судебная медицинская экспертиза.

"Судебную медицинскую экспертизу проводят в рамках уголовного процесса. Таким образом, речь идет о случаях, когда есть признаки насильственной смерти. Какая связь с насильственной смертью в случае вакцинации?" - продолжает Рожкалнс.

В качестве тяжелых последствий Минздрав упоминает, например, сердечную недостаточность, повреждение легких и другие, остающиеся проблемы со здоровьем. Скольким людям мог быть нанесен такой вред - никто сказать не может, так как ждут повторные заявки от лиц, функциональность которых не восстановится минимум за 26 недель. Это более полугода. Так исключаются не только люди, у которых несколько дней после вакцинации была высокая температура, но и, например, тяжелые аллергические реакции, которые по мнению экспертов доставляют людям боль и страдания.

"Что мешает Минздраву, если у самих не хватает креатива, все-таки открыть интернет и посмотреть, какой опыт у других стран?" - отмечает Рожукалнс.

"Я очень хотела бы, чтобы этот документ выбросили в мусорник и нашли кого-то, кто знает, что он делает, и пусть он и напишет. Конечно, компенсировать побочные эффекты от вакцин в ситуации, как у нас, когда мы фактически требуем вакцинацию, это нормальная, нужная стране вещь", - указала доцент медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсена.