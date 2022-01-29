Сб, 29.01.2022
Инфицированных может быть в три раза больше, чем нам кажется Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог
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Компенсации за побочки от вакцины: эксперты раскритиковали правила Кабмина

ФОТО: SIPA/Scanpix

Несмотря на то, что в Латвии в данный момент нет ни одного случая, когда была бы доказана причинно-следственная связь между вакцинацией и смертью человека, на общественное обсуждение переданы правила Кабинета министров, предусматривающие в таком случае компенсацию в размере более 142 000 евро. В то же самое время создано много препятствий, которые в случае тяжелых побочных эффектов или даже в случае смерти делают доказательство этого факта практически невозможным, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Двое экспертов в области медицинских прав по просьбе передачи тщательно ознакомились с переданными на общественное обсуждение правилами Кабмина. И оба пришли к выводу, что они - не в интересах пациентов. Правила скорее написаны так, чтобы максимально осложнить получение права на компенсацию.

"Я действительно хотел бы услышать мнение Министерства здравоохранения, о какой потере органа может идти речь в случае вакцинации от Covid-19? Само министерство указало, что побочные эффекты, которые могут быть основанием для выплаты компенсации, это те, что указаны в описании лекарств. Где там речь о потере какого-либо органа?" - удивлен адвокат Роналдс Рожкалнс.

Тяжелейший случай - смерть, но их на данный момент не было. И в дальнейшем их доказать будет сложно.

Потребуется патологоанатомическое исследование, разрешенное только с согласия человека, данного еще при жизни. И еще судебная медицинская экспертиза.

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"Судебную медицинскую экспертизу проводят в рамках уголовного процесса. Таким образом, речь идет о случаях, когда есть признаки насильственной смерти. Какая связь с насильственной смертью в случае вакцинации?" - продолжает Рожкалнс.

В качестве тяжелых последствий Минздрав упоминает, например, сердечную недостаточность, повреждение легких и другие, остающиеся проблемы со здоровьем. Скольким людям мог быть нанесен такой вред - никто сказать не может, так как ждут повторные заявки от лиц, функциональность которых не восстановится минимум за 26 недель. Это более полугода. Так исключаются не только люди, у которых несколько дней после вакцинации была высокая температура, но и, например, тяжелые аллергические реакции, которые по мнению экспертов доставляют людям боль и страдания.

"Что мешает Минздраву, если у самих не хватает креатива, все-таки открыть интернет и посмотреть, какой опыт у других стран?" - отмечает Рожукалнс.

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"Я очень хотела бы, чтобы этот документ выбросили в мусорник и нашли кого-то, кто знает, что он делает, и пусть он и напишет. Конечно, компенсировать побочные эффекты от вакцин в ситуации, как у нас, когда мы фактически требуем вакцинацию, это нормальная, нужная стране вещь", - указала доцент медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсена.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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