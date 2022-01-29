Уровень заболеваемости Covid-19 в Кекавском крае - более 7000 случаев на 100 000 жителей

В свою очередь в Елгаве, Ропажском крае и Риге уровень заболеваемости превысил 5000 случаев на 100 000 жителей.

Двухнедельный уровень заболеваемости в Латвии вырос до 4250,7 случаев на 100 000 жителей.

В Кекавском краве уровень кумулятивной заболеваемости Covid-19 составляет 7141,7 случая, в Марупском крае - 6739, в Адажском крае - 6520,3, в Олайнском крае - 6318,2 случая.

Кроме того, уровень заболеваемости выше среднего зафиксирован также в Саласпилсском и Елгавском краях, а также в Даугавпилсе.

В свою очередь уровень заболеваемости ниже 1000 случаев на 100 000 жителей сейчас наблюдается только в Вараклянском крае.

Из выявленных за последние сутки 9626 случаев Covid-19 36% или 3461 зарегистрирован в Риге. В Даугавпилсе вчера было констатировано 510 случаев, в Лиеапае - 336, в Елгаве - 304, в Бауском крае - 290, в Кекавском крае - 251, в Талсинском крае - 246, в Тукумском крае - 244, а в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 33 771, в Даугавпилсе - 3607, в Елгаве - 3102, в Огрском крае - 2344, в Марупском крае - 2122, в Кекавском крае - 2148.

Из выявленных за последние сутки зараженных 2050 человек - в возрасте от десяти до 19 лет, 1880 - в возрасте от 30 до 39 лет, 1551 - в возрасте от 40 до 49 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.