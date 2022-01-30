Видео ⟩ Звезды Comedy Woman Скулкина и Кравченко в Таллинне: "На улицах ни души"

Эта встреча должна была состояться еще в начале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ дату спектакля неоднократно переносили, корректировался и актерский состав, но зрители не сдавали билеты и терпеливо ждали. Мария Кравченко говорит, что в социальных сетях ее постоянно спрашивали, когда уже артисты доберутся до Таллинна.

"Я всегда отвечала, что мы приедем, как только разрешат! И вот наконец-то эта встреча состоялась", - отмечает Мария Кравченко и благодарит эстонскую публику за терпение.

"Вот это выдержка!" - восторженно добавляет Екатерина Скулкина.

ФОТО: скриншот

Корреспондент Limon.ee Светлана Карабут встретилась с артистками, в пятницу вечером, уже после удачно отыгранного спектакля. Мария и Екатерина спешили понежиться в хамаме, который обнаружили в своем отеле.

"На удивление, моей неугомонной душе в Таллинне нравится это спокойствие, которого так не хватает в Москве и вообще в принципе в этой жизненной гонке. А тут никто никуда не торопится", - говорит Екатерина Скулкина.

Когда поздно вечером накануне спектакля артистки прилетели в Таллинн и ехали на машине по городу, их удивили пустые улицы эстонской столицы. Гостям из Москвы непривычно, что народ в Таллинне так рано ложится спать.

А еще Екатерину и Марию позабавило, что здесь у трамваев есть имена. Когда они сидели в кафе, внимание привлек проезжающий за окном "Константин" - именно так зовут супруга Марии Кравченко.

"Когда мимо проехал этот трамвай, я Маше говорю: ты знаешь, у тебя тут рядом Константин как бы ездит под носом, а ты игнорируешь! А оказалось, это не ее Константин", - смеется Скулкина, узнав, что трамвай-то назван в честь первого президента Эстонии.

Екатерина Скулкина и Мария Кравченко в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В Таллинн Скулкина и Кравченко приехали в прекрасном настроении, а на вопрос не скучают ли они по закрывшемуся в 2020 году шоу Comedy Woman, тоже отвечают с улыбкой: "Все рано или поздно должно заканчиваться".

"Отчасти, это лучше, чем мы бы превратились в "Смехопанораму" и, будучи в преклонном возрасте, что-то пытались из себя изобразить. Уходить нужно на пике! "– подчеркивает Екатерина Скулкина.