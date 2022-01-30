Фото ⟩ Триумф Prāta Vētra и Tautumeitas на премии Muzikālā banka

В этом году среди претендентов были певица Амината с синглом Acis sāļas, KATŌ & ZeBrene с Es tā jūtos, группа Astro’n’out с композицией Lidmašīnas režīmā, группа Citi zēni с треком Limuzīns uz krīta, Prāta Vētra, Донс и Интарс Бусулис с песней Piedošana, Singapūras satīns и Саманта Тима с хитом Plāksteris и многие другие.