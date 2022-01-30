Фото ⟩ Триумф Prāta Vētra и Tautumeitas на премии Muzikālā banka
29 января в Даугавпилсе прошло финальное шоу премии Muzikālā banka 2021, на котором триумфаторами стали коллективы Prāta Vētra и Tautumeitas с песней Tur, kur Dieva kamanas slīd.
29 января в Даугавпилсе прошло финальное шоу премии Muzikālā banka 2021, на котором триумфаторами стали коллективы Prāta Vētra и Tautumeitas с песней Tur, kur Dieva kamanas slīd.
В этом году среди претендентов были певица Амината с синглом Acis sāļas, KATŌ & ZeBrene с Es tā jūtos, группа Astro’n’out с композицией Lidmašīnas režīmā, группа Citi zēni с треком Limuzīns uz krīta, Prāta Vētra, Донс и Интарс Бусулис с песней Piedošana, Singapūras satīns и Саманта Тима с хитом Plāksteris и многие другие.
Вел церемонию музыкант группы Citi zēni Янис Петерсонс, а сценарий вечера написал юморист Эдгар Балиньш. Продюсером шоу выступило Латвийское радио. Режиссер - Зане Гаргажина. Трансляцию на LTV1 проводил Арвид Бабрис.
Победителей определяли эксперты и зрители. Все финалисты стали обладателями памятных призов. Автор наград - художник Арманд Екабсонс.
Трансляция шоу Muzikālā banka проводилась в условиях эпидемиологической безопасности в Даугавпилсском Олимпийском центре. В зале находилось 500 зрителей. Организаторы выполнили все необходимые требования и рекомендации в рамках эпидемиологических правил из-за пандемии коронавируса, включая тестирование музыкантов и участников.
Церемония премии Muzikālā banka состоялась в 22-й раз. Она проводится по ежегодным итогам опроса Latvijas Radio 2, в котором слушатели называют свои любимые песни.