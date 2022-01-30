Зрителям нельзя шуметь: самое странное правило в теннисе

Предшественник тенниса - жё-де-пом - был развлечением аристократов. Матчи считались светскими мероприятиями, куда вход простым людям был запрещён. Этот аристократизм передался и современному теннису. В ХХ веке в теннисных кругах заботились о том, чтобы игра выглядела максимально серьёзно, поэтому на трибунах должна была сохраняться тишина.

В наши дни молчание зрителей во время розыгрыша уже стало негласным правилом, соблюдение которого считается хорошим тоном.

В последнее время зрителям хотят дать больше свободы, но против этого выступают сами теннисисты.

Например, латвийский игрок Эрнест Гулбис посоветовал тем, кто поддерживает эту идею, ходить в бары и клубы, а не посещать матчи.

Считается, что игрокам нельзя отвлекаться на шум толпы и всё внимание следует уделять игре. Есть даже мнение, что хороший теннисный матч возможен только в результате сотрудничества между игроками и зрителями.

Выкрики с трибун действительно часто мешают теннисистам. Например, во время финального матча US Open 2021 между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым россиянин подавал на матч под громкие крики с трибун. Это сбило вторую ракетку мира. Он проиграл первый матчбол, но со второй попытки всё же смог добиться желаемого.

Тишина также помогает теннисистам прислушиваться к мячу во время розыгрыша. Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказывал, что по звуку удара игрок может определить не только силу, но и вращение, с которым летит мяч.