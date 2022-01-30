Надаль за 5,5 часа одолел Медведева и стал чемпионом Australian Open

В решающем матче 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева. Матч продолжался 5 часов 28 минут и завершился со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

По ходу встречи Надаль, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, три раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева - 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Отметим, что Надаль сумел отыграться с 0:2 по сетам впервые с 2007 года, когда на "Уимблдоне" победил россиянина Михаила Южного - 4:6, 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Таким образом, Надаль выиграл 21-й "Большой шлем" в карьере и обошёл Роджера Федерера и Новака Джоковича, с которыми делил рекорд по количеству титулов. Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.