"Якимус" и "Гей". Организаторы Олимпиады-2022 исковеркали имена российских лыжников

Российская лыжница Юлия Ступак в своём Instagram показала, какие опознавательные таблички приготовили в Пекине для иностранных гостей.

Сама Ступак на табличке значится как "Ступакия", Нататья Непряева как "Непряев Аталья", Иван Якимушкин как "Якимус Иван", а Сергей Устюгов - как "Устиугор Гей".

ФОТО: Instagram/yulia_belorukova