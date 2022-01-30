"Якимус" и "Гей". Организаторы Олимпиады-2022 исковеркали имена российских лыжников
Российские лыжники показали таблички, с которыми их встретили в аэропорту Пекина по прибытии на зимние Олимпийские игры.
Российские лыжники показали таблички, с которыми их встретили в аэропорту Пекина по прибытии на зимние Олимпийские игры.
Российская лыжница Юлия Ступак в своём Instagram показала, какие опознавательные таблички приготовили в Пекине для иностранных гостей.
Сама Ступак на табличке значится как "Ступакия", Нататья Непряева как "Непряев Аталья", Иван Якимушкин как "Якимус Иван", а Сергей Устюгов - как "Устиугор Гей".
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. На Играх-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей, а Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры.