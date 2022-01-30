Вс, 30.01.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Кулдигском крае пострадал пожарный, убирая сломанное дерево с дороги

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В ночь на воскресенье, 30 января, в Кулдигском крае пожарный получил ранения, убирая нависшее над дорогой дерево, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 02:04 в VUGD поступил вызов в Алсунгскую волость Кулдигского края, где нужно было убрать сломанное дерево, которое повисло над дорогой. При проведении работ на месте пострадал один пожарный.

Пострадавший самостоятельно отправился в медицинское учреждение. Помощь Службы неотложной медицинской помощи не потребовалась.

В минувшие сутки в VUGD поступило 17 вызовов, по которым необходимо было убрать деревья с проезжей части. В одном случае пришлось убрать упавший на дорогу фонарный столб, а в четырех - устранить опасность, вызванную оторванными ветром конструкциями крыш.


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