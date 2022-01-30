В Кулдигском крае пострадал пожарный, убирая сломанное дерево с дороги
В ночь на воскресенье, 30 января, в Кулдигском крае пожарный получил ранения, убирая нависшее над дорогой дерево, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В ночь на воскресенье, 30 января, в Кулдигском крае пожарный получил ранения, убирая нависшее над дорогой дерево, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В 02:04 в VUGD поступил вызов в Алсунгскую волость Кулдигского края, где нужно было убрать сломанное дерево, которое повисло над дорогой. При проведении работ на месте пострадал один пожарный.
Пострадавший самостоятельно отправился в медицинское учреждение. Помощь Службы неотложной медицинской помощи не потребовалась.
В минувшие сутки в VUGD поступило 17 вызовов, по которым необходимо было убрать деревья с проезжей части. В одном случае пришлось убрать упавший на дорогу фонарный столб, а в четырех - устранить опасность, вызванную оторванными ветром конструкциями крыш.