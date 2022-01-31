Врач: Фактическая заболеваемость Covid-19 может быть в два-три раза выше

"Если в нормальных условиях у нас в пунктах в день сдавали 2000-2500 тестов, то сейчас это более 4000, 5000, - описала вторую половину января председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня. - Мы очень надеемся, что еще следующая неделя будет тяжелой, а потом все постепенно пойдет вниз. Подождем следующей недели и тогда уже будем поднимать панику, так как сейчас мы все равно не можем ничего придумать".

Общую мощность вовлеченных в тестирование лабораторий Минздрав оценивает в 41 тысячу тестов в день. Это в случае, если бы работники лабораторий не болели. Однако и они болеют, и фактически каждый день на прошлой неделе делалось около 25 тысяч тестов.

Лаборатории Восточной больницы, которые, кроме выполнения других обязанностей, тестируют на Covid-19 как стационарных, так и амбулаторных пациентов, а также работников больницы, признают, что не каждый день могут открыть все пункты сдачи анализов. "Мы делаем все возможное, чтобы ротировать персонал по функциям, но не всегда это возможно. Мы разработали план чрезвычайной ситуации, в котором есть описание всех наших действий, что мы делаем при определенном проценте заболевания персонала. И что бы ни произошло, неотложные услуги мы обеспечим в любом случае, так сказать - до последнего лаборанта, до последнего специалиста, врача лаборатории", - указала глава службы лабораторий Восточной больницы Наталия Решетняк.

В E. Gulbja laboratorija также признают, что ресурсы аппаратуры не безграничны и потолок уже достигнут. Дополнительного оборудования не планируют, так как в какой-то момент вспышка стихнет. Однако лаборатория также пришла к выводу - еще не исчерпаны все возможности, как сократить объемы, так как не всегда лабораторный тест действительно нужен. Однако люди хотят получить сертификаты о перенесенном заболевании, для чего экспресс-тесты не годятся.

В свою очередь министр здравоохранения об альтернативах получения сертификата не думает. "Этого мы сделать не можем. У этого нет научного обоснования, ведь и регулирование ЕС, на котором основаны цифровые сертификаты, предусматривает, что основа сертификата, научно и юридически доказанная основа - ПЦР-тест", - указал министр Даниэль Павлютс.

Привлечь еще каких-либо поставщиков услуг, чтобы возможности такого тестирования были шире, больше невозможно - Национальная служба здравоохранения обошла уже все лаборатории, больше возможностей нет. Тестировать согласились некоторые больницы, однако в плане количества тестов это не будет измеряться тысячами.