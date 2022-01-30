30 января в одном абзаце ⟩ Смерть Куравлева, смысл экспресс-тестов и красота в Сигулде
Выходные подходят к концу! Но не стоит грустить, всего через четыре дня снова будет "завтра пятница"! Узнайте лучше, что интересного произошло за день.
Выходные подходят к концу! Но не стоит грустить, всего через четыре дня снова будет "завтра пятница"! Узнайте лучше, что интересного произошло за день.
События дня в одном абзаце
На этот раз начнем с погоды! Синоптики объявили в Риге оранжевое предупреждение в связи с сильной метелью, которая ожидается вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Между тем, ветер оставил без света тысячи клиентов Sadales tīkls, а также сорвал балкон в Дарзциемсе. А вот на следующей неделе синоптики обещают снег и мороз. Ну и оттепель, все как обычно. Коронавирус: несмотря на выходной день, выявлено почти 7 тысяч новых случаев, а мать переживает из-за сертификата "заболевшей" дочери. Про Украину: США говорят о беспрецедентной концентрации российских войск у границ Украины, газета сообщила, что из Киева вывезены секретные документы украинской разведки. О грустном: Умер Леонид Куравлев, Московская школьница упала с 22-го этажа и выжила, ДТП в Бауском крае унесло жизнь женщины, футбольный клуб РФШ, возвращаясь из Хельсинки, попал в ДТП, с лета цены на древесное топливо выросли вплоть до 80%, микроавтобус с передвижной студией LTV попал в ДТП, торговец подержанными машинами Auto spice включен в "черный список" РТАС. Интересное чтиво: "Похороним как умеем": Как во время пандемии люди прощаются с близкими, Безумие рода Бакеландов: сатанинские оргии, инцест с сыном и нож в груди матери, Не видим ли мы повтор стараний Чемберлена в Мюнхене?
Все обсуждают
На этой неделе большую неясность в обществе создали принятые правительством поправки, что для официального факта констатации заражения коронавирусом достаточно сделанного за пределами лаборатории экспресс-теста. В соцсетях регулярно появляются вопросы, годится ли экспресс-тест для получения ковид-сертификата. Конечно же нет!
Чем себя порадовать
Ленивое воскресенье? Чем не время для разминки мозга!
Фото дня: В Латвию приезжает крупнейший фестиваль больших латерн "В стране чудес".