Фото ⟩ Соблазнительная Водонаева, спортивная Асмус и загорелая Седокова
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал у бассейна, а кто путешествовал по США.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал у бассейна, а кто путешествовал по США.
Ренарс Кауперс, Донс и Интарс Бусулис встретились на премии Muzikālā banka
Анна Седокова показала свою фигуру в купальнике
Дана Борисова решила выйти в купальнике зимой во двор
Алена Водонаева и ее контент в купальнике
Саша Дони отдыхает на Мальдивах
Сергей Лазарев купался в водопаде
Катерина Варнава и цветы
Ксения Собчак и граффити
Zivert сменила прическу
Ирина Горбачева получила "Золотого орла"
Амината стала обладательницей награды премии Muzikālā banka
Агата Муцениеце выходила в свет
Светлана Лобода была на отдыхе
Олег Газманов танцевал на природе
Лена Темникова облизывала сосульки
Анна Калашникова отдыхала в ОАЭ
Дима Билан на фоне леопарда
Андрей Мерзликин был на репетиции
Кристина Асмус опять практиковалась в акробатике
Алексей Воробьев демонстрировал свой пресс
Стася Милославская вспоминала, как снималась в Голливуде
Ян Гэ и Маша Миногарова снялись в леопарде
Максим Галкин катался с детьми с горки
Константин Богомолов куда-то летел
Ирина Смелая была на прогулке с сыном
Татьяна Брухунова тоже была на прогулке
Анна Семенович показала фрагмент своего выступления
Татьяна Мингалимова была в Лос-Анджелесе