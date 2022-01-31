Пн, 31.01.2022
Это будет тот же локдаун, который введет сам омикрон. Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава
Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава

Фото ⟩ Соблазнительная Водонаева, спортивная Асмус и загорелая Седокова

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал у бассейна, а кто путешествовал по США.

Ренарс Кауперс, Донс и Интарс Бусулис встретились на премии Muzikālā banka

Анна Седокова показала свою фигуру в купальнике

Дана Борисова решила выйти в купальнике зимой во двор

Алена Водонаева и ее контент в купальнике

Саша Дони отдыхает на Мальдивах

Сергей Лазарев купался в водопаде

Катерина Варнава и цветы

Ксения Собчак и граффити

Zivert сменила прическу

Ирина Горбачева получила "Золотого орла"

Амината стала обладательницей награды премии Muzikālā banka

Агата Муцениеце выходила в свет

Светлана Лобода была на отдыхе

Олег Газманов танцевал на природе

Лена Темникова облизывала сосульки

Анна Калашникова отдыхала в ОАЭ

Дима Билан на фоне леопарда

Андрей Мерзликин был на репетиции

Кристина Асмус опять практиковалась в акробатике

Алексей Воробьев демонстрировал свой пресс

Стася Милославская вспоминала, как снималась в Голливуде

Ян Гэ и Маша Миногарова снялись в леопарде

Максим Галкин катался с детьми с горки

Константин Богомолов куда-то летел

Ирина Смелая была на прогулке с сыном

Татьяна Брухунова тоже была на прогулке

Анна Семенович показала фрагмент своего выступления

Татьяна Мингалимова была в Лос-Анджелесе


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