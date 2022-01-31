Лобовое столкновение и травмы: подробности аварии с участием автобуса РФШ
Представители футбольного клуба РФШ в автоаварии, произошедшей в воскресенье, 30 февраля, получили различные травмы, сообщила пресс-служба клуба.
Представители футбольного клуба РФШ в автоаварии, произошедшей в воскресенье, 30 февраля, получили различные травмы, сообщила пресс-служба клуба.
"Субботней ночью, возвращаясь с проверочного матча в столице Финляндии Хельсинки, автобус клуба РФШ попал в ДТП. Примерно в 40 километрах от Риги автобус пережил лобовое столкновение с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Несмотря на то, что скорость из-за плохих погодных условий не была большой, избежать столкновения возможности не было. После удара автобус съехал с дороги и упал в кювет", - сообщили в клубе.
"Общими усилиями, помогая друг другу, игрокам и персоналу удалось выбраться из автобуса при помощи люка для эвакуации. Двум игрокам клуба РФШ и одному члену персонала на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницу. Многие после аварии находились в шоковом состоянии", - сообщил клуб.
Одному из игроков в ближайшее время будет сделана операция на нос.
"В целом различные травмы получили несколько представителей клуб РФШ, однако они не угрожают их профессиональной карьере. У многих ушибы, травмы зубов, однако, принимая во внимание серьёзность аварии, команде очень повезло. Никто не погиб и удалось избежать особо болезненных последствий", - указала пресс-служба клуба.
Информации о пострадавших в легковой машине у клуба нет.
"РФШ хочет поблагодарить за быстрые и профессиональные действия оперативные службы, а также всех очевидцев, которые остановились, оперативно вызвали полицию и медиков и приняли в своих машинах пострадавших и замёрзших пассажиров автобусов".
Латвийская команда чемпионов РФШ - обладатель кубка Латвии - провела контрольный матч с местной командой HJK HELSINKI в Хельсинки в субботу и выиграла со счетом 2:0. Клуб отправился в Хельсинки на своем автобусе.
January 30, 2022