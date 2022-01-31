Лобовое столкновение и травмы: подробности аварии с участием автобуса РФШ

"Субботней ночью, возвращаясь с проверочного матча в столице Финляндии Хельсинки, автобус клуба РФШ попал в ДТП. Примерно в 40 километрах от Риги автобус пережил лобовое столкновение с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Несмотря на то, что скорость из-за плохих погодных условий не была большой, избежать столкновения возможности не было. После удара автобус съехал с дороги и упал в кювет", - сообщили в клубе.

"Общими усилиями, помогая друг другу, игрокам и персоналу удалось выбраться из автобуса при помощи люка для эвакуации. Двум игрокам клуба РФШ и одному члену персонала на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницу. Многие после аварии находились в шоковом состоянии", - сообщил клуб.

Одному из игроков в ближайшее время будет сделана операция на нос.

"В целом различные травмы получили несколько представителей клуб РФШ, однако они не угрожают их профессиональной карьере. У многих ушибы, травмы зубов, однако, принимая во внимание серьёзность аварии, команде очень повезло. Никто не погиб и удалось избежать особо болезненных последствий", - указала пресс-служба клуба.

Информации о пострадавших в легковой машине у клуба нет.

"РФШ хочет поблагодарить за быстрые и профессиональные действия оперативные службы, а также всех очевидцев, которые остановились, оперативно вызвали полицию и медиков и приняли в своих машинах пострадавших и замёрзших пассажиров автобусов".