Отозвана лицензия на вещание Sportacentrs.com TV

С января этого года канал Sportacentrs.com TV и содержание канала TV4 на телеэкранах можно смотреть в одном месте - на канале TV4.

Таким образом, на канале TV4 можно увидеть не только привычные дискуссионные передачи и конференции, но и оригинальное спортивное содержание, так как трансляции местных и международных соревнований, дискуссионные шоу и другие передачи, которые зрителям ранее предлагал канал Sportacentrs.com TV, теперь пополнили спектр содержания TV4.