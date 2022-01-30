Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Отозвана лицензия на вещание Sportacentrs.com TV

NEPLP ФОТО: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отозвал лицензию на вещание программы Sportacentrs.com TV компании 4.vara, сообщает агентство LETA.

С января этого года канал Sportacentrs.com TV и содержание канала TV4 на телеэкранах можно смотреть в одном месте - на канале TV4.

Таким образом, на канале TV4 можно увидеть не только привычные дискуссионные передачи и конференции, но и оригинальное спортивное содержание, так как трансляции местных и международных соревнований, дискуссионные шоу и другие передачи, которые зрителям ранее предлагал канал Sportacentrs.com TV, теперь пополнили спектр содержания TV4.

Напомним, канал TV4 появился в Латвии в апреле прошлого года, став одним из каналов бесплатного вещания, доступного на 99,77% территории территории страны. TV4 также доступен у Tet, Baltcom, Go3 и других поставщиков телевизионных услуг.


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