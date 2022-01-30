Отозвана лицензия на вещание Sportacentrs.com TV
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отозвал лицензию на вещание программы Sportacentrs.com TV компании 4.vara, сообщает агентство LETA.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отозвал лицензию на вещание программы Sportacentrs.com TV компании 4.vara, сообщает агентство LETA.
С января этого года канал Sportacentrs.com TV и содержание канала TV4 на телеэкранах можно смотреть в одном месте - на канале TV4.
Таким образом, на канале TV4 можно увидеть не только привычные дискуссионные передачи и конференции, но и оригинальное спортивное содержание, так как трансляции местных и международных соревнований, дискуссионные шоу и другие передачи, которые зрителям ранее предлагал канал Sportacentrs.com TV, теперь пополнили спектр содержания TV4.
Напомним, канал TV4 появился в Латвии в апреле прошлого года, став одним из каналов бесплатного вещания, доступного на 99,77% территории территории страны. TV4 также доступен у Tet, Baltcom, Go3 и других поставщиков телевизионных услуг.