Сборная Швеции стала пятикратным чемпионом Европы по гандболу

Решающий матч проходил в Будапеште и завершился победой Швеции со счётом 27:26.

После первой половины матча испанцы вели в счёте 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причём победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах. Его уверенно реализовал Никлас Экберг.

Таким образом, шведские гандболисты выиграли чемпионат Европы в пятый раз. Ранее они становились победителями турнира в 1994, 1998, 2000 и 2002 годах. Это достижение является рекордным в истории чемпионатов Европы. Сборная Испании выиграла два предыдущих турнира (2018, 2020).

Самым ценным игроком (MVP) турнира был признан швед Джим Готтфридссон, ранее уже получавший эту награду в 2018 году.

В матче за 3-е место сборная Дании в дополнительное время обыграла Францию со счётом 35:32.