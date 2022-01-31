Сборная Швеции стала пятикратным чемпионом Европы по гандболу
Сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу, обыграв в финале команду Испании.
Сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу, обыграв в финале команду Испании.
Решающий матч проходил в Будапеште и завершился победой Швеции со счётом 27:26.
После первой половины матча испанцы вели в счёте 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причём победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах. Его уверенно реализовал Никлас Экберг.
💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022
Таким образом, шведские гандболисты выиграли чемпионат Европы в пятый раз. Ранее они становились победителями турнира в 1994, 1998, 2000 и 2002 годах. Это достижение является рекордным в истории чемпионатов Европы. Сборная Испании выиграла два предыдущих турнира (2018, 2020).
Самым ценным игроком (MVP) турнира был признан швед Джим Готтфридссон, ранее уже получавший эту награду в 2018 году.
🔊🏆 @hlandslaget 🇸🇪#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/xAINEhaaZp— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022
В матче за 3-е место сборная Дании в дополнительное время обыграла Францию со счётом 35:32.
Следующий чемпионат Европы пройдёт в 2024 году в Германии.