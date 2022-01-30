Скончался российский режиссер и актер Виктор Мережко
В возрасте 84-х лет скончался российский режиссер и киноактер Виктор Мережко, сообщает ТАСС со ссылкой на союз кинематографистов РФ.
В возрасте 84-х лет скончался российский режиссер и киноактер Виктор Мережко, сообщает ТАСС со ссылкой на союз кинематографистов РФ.
Мережко был автором сценариев таких фильмов, как "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Уходя - уходи", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Курочка-ряба", а также сериалов "Провинциалы" и "Сонька - Золотая Ручка".
Он также был сценаристом мультфильмов "Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", "Волчище - серый хвостище", "Медведь - липовая нога" и "Приключения пингвиненка Лоло".
В качестве режиссера Мережко работал, в частности, над "Сонькой - Золотой Ручкой" и телефильмом "Новогодние мужчины".