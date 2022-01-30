Пн, 31.01.2022
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Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава

Скончался российский режиссер и актер Виктор Мережко

В возрасте 84-х лет скончался российский режиссер и киноактер Виктор Мережко, сообщает ТАСС со ссылкой на союз кинематографистов РФ.

Мережко был автором сценариев таких фильмов, как "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Уходя - уходи", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Курочка-ряба", а также сериалов "Провинциалы" и "Сонька - Золотая Ручка".

Он также был сценаристом мультфильмов "Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", "Волчище - серый хвостище", "Медведь - липовая нога" и "Приключения пингвиненка Лоло".

В качестве режиссера Мережко работал, в частности, над "Сонькой - Золотой Ручкой" и телефильмом "Новогодние мужчины".


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