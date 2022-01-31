"За" и "против" интервального голодания: полезны ли большие перерывы в еде?

У человека, потребляющего много углеводов, кетоз практически никогда не наступает, поскольку их организм содержит запас полисахаридов. У тех, кто ест мало сладкого и регулярно испытывает физические нагрузки, это может случиться весьма быстро.

Аналогичным образом действует низкоуглеводная кетодиета, которой придерживаются для снижения уровня сахара в крови.

"Я не стала бы прибегать к интервальному голоданию ради сжигания жира, а тем, кто это делает, надо подумать о последствиях для здоровья", - считает Кларксон.

Как правильно голодать

"Чтобы голодать, надо прежде всего научиться управлять чувством голода", - поясняет она.

Ощущение голода возникает, когда вырабатываемый в желудке гормон грелин начинает стимулировать синтез в гипоталамусе двух других гормонов, нейропептида Y и агути-подобного пептида (AgRP).

Эти вещества создают чувство голода, а другие, так называемые "гормоны сытости", его подавляют. К числу последних относится, например, лептин, производимый жировыми клетками и тормозящий синтез грелина. Он как бы сигналит организму: "жиров еще достаточно".

Грелин иногда называют быстрой реакцией на голод, потому что он сразу начинает вырабатываться, когда желудок пуст и давление на его стенки ослабевает. В определенной мере с этим можно бороться путем питья воды. Лептин, напротив, действует долго.

"Производство гормонов голода регулируется многими факторами, в том числе индивидуальной генетикой, - указывает Кларксон. - Но основную роль играют нервные окончания в желудке и пищеварительном тракте. Если желудок не растянут, организм считает, что он голоден".

Она добавила, что обильное увлажнение способно на первых порах справляться с этим чувством - пока организм не привыкнет к меньшему объему пищи: "Первая пара недель будет трудной, а потом приспособитесь".

У большинства людей кетоз начинается в промежутке 12-24 часов после трапезы. Таким образом, если вы поужинали между 18:00 и 20:30, состояние насыщения пройдет в 21:00-23:30, а кетоз и аутофагия начнутся в 06:00-08:30 следующим утром.

"Но большинство людей при первых же признаках голода тянется к чему-нибудь съедобному, - продолжает Кларксон. - Бутерброд, сладкий напиток или банка пива продлевают сытость часа на три. И если вы перекусили в 21:30-22:00, она продлится до часа, а то и до трех ночи".

Это означает, что кетоз вообще не наступит - человек прежде позавтракает.

"Если вы приняли осознанное решение ужинать на час раньше и после этого не притрагиваться к еде, у вас есть шанс прийти в состояние кетоза к утру - в отличие от тех, кто после насыщенного углеводами ужина еще и перекусывает, а потом встает в шесть утра", - говорит Кларксон.

Эксперт советует начинать привыкать к ранним ужинам с вечера воскресенья, в понедельник завтракать на час позже и так постепенно добавлять по одному-два дня в неделю.

При продуманном подходе интервальное голодание порой способно помочь самовосстановлению организма. Аутофагия слабеет с возрастом, и искусственно подтолкнуть ее не вредно.

Но не следует возлагать на нее больших надежд в плане борьбы с лишним весом. Нужно помнить, что голодание - не замена сбалансированной диете.

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