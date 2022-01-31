Видео ⟩ Возможно только в Эстонии: по городу разгуливала очень законопослушная утиная семья

В субботу около 16:30 работница местного центра профессионального образования Лианн Лийв ждала своего отца у торговом центре Port Artur, когда заметила утиную семью, которая переходила дорогу по зебре. Несколько десятков уток спокойно шли друг за другом по улице Лайа. Словно птицы решили провести свой парад.

"Было забавно их там наблюдать. Кто бы мог подумать, что птицы будут соблюдать правила дорожного движения лучше, чем многие люди, - говорит снявшая на видео смешной инцидент Лийв, добавив, что водители тоже заметили птиц. - Они останавливались и ждали, пока вся утиная семья перейдет дорогу".

Видео: По городу разгуливала очень законопослушная утиная семья

Законопослушную утиную компанию заметила в Пярну и Кертту Рандле: утиная семья пересекала дорогу по пешеходному переходу на перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ в 17.30 в пятницу, 28 января.