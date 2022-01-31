Пн, 31.01.2022
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  • Экс-участник "Евровидения" Роберто Мелони недоволен песнями-шутками на Supernova

Экс-участник "Евровидения" Роберто Мелони недоволен песнями-шутками на Supernova

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Скоро станет известно, кто из 17 участников национального отбора этого года получит путевку на "Евровидение" в Турин. Правда, некоторые из них представлены как песни-шутки, о которых у людей сложилось двоякое мнение.

Певец, шоумен и ведущий кулинарного шоу La Dolce Vita Роберто Мелони изданию Privātā Dzīve резкое высказался о песнях, отобранных на Supernova в этом году.

"По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать Евровидению дешевую шуточную песню, да и старомодно. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего.

Мне не было смешно.

Не думаю, что такие шутки понравятся зрителям в Европе. Однако стоит помнить, что песня будет представлять всю Латвию", - не скрывал своего недовольства Роберто.

"Да, у нас в "Пиратах" тоже было такое шоу, но оно было абсолютно продуманным", - отметил он.

Напомним, ведущий кулинарного шоу дважды участвовал в "Евровидении" - в 2007 году с объединением Bonaparti.lv и в 2008 году - с группой Pirates of The Sea. Пираты, которые на тот момент многими воспринимались как просто шуточное шоу, даже пробились в финал конкурса и заняли 11-е место.

Pirates of the Sea - Янис Вайшля, Александра Курусова, Роберто Мелони и Candy (Лиене Грейфане). Пресс-конференция в музыкальном пабе Čau, Rasma перед отъездом на конкурс "Евровидение" в Сербию. ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Ранее сообщалось, что жюри LTV отобрало 16 полуфиналистов: Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце,  Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Zelma.

Полуфинал конкурса Supernovas пройдет 5 февраля, а финал - 12 февраля. 

Цель конкурса найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине.  полуфиналы пройдут 10 12 мая, а финал 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале. 


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