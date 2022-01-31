Экс-участник "Евровидения" Роберто Мелони недоволен песнями-шутками на Supernova

Скоро станет известно, кто из 17 участников национального отбора этого года получит путевку на "Евровидение" в Турин. Правда, некоторые из них представлены как песни-шутки, о которых у людей сложилось двоякое мнение.
Певец, шоумен и ведущий кулинарного шоу La Dolce Vita Роберто Мелони изданию Privātā Dzīve резкое высказался о песнях, отобранных на Supernova в этом году.
"По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать Евровидению дешевую шуточную песню, да и старомодно. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего.
Мне не было смешно.
Не думаю, что такие шутки понравятся зрителям в Европе. Однако стоит помнить, что песня будет представлять всю Латвию", - не скрывал своего недовольства Роберто.
"Да, у нас в "Пиратах" тоже было такое шоу, но оно было абсолютно продуманным", - отметил он.
Напомним, ведущий кулинарного шоу дважды участвовал в "Евровидении" - в 2007 году с объединением Bonaparti.lv и в 2008 году - с группой Pirates of The Sea. Пираты, которые на тот момент многими воспринимались как просто шуточное шоу, даже пробились в финал конкурса и заняли 11-е место.
Ранее сообщалось, что жюри LTV отобрало 16 полуфиналистов: Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Zelma.
Полуфинал конкурса Supernovas пройдет 5 февраля, а финал - 12 февраля.
Цель конкурса найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. полуфиналы пройдут 10 12 мая, а финал 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.