"Очаг инфляции." Штейнбука призывает приостановить ряд строительных проектов

"Строительная отрасль является очагом инфляции. Возможно, правительству стоит подумать о том, есть ли финансируемые из государственных средств проекты, которые нужно пока приостановить и вернуться к ним, когда ситуация будет более благоприятной и цены не будут расти так резко", - сказала Штейнбука.

Она отметила, что в условиях пандемии государство увеличило поддержку экономики, повышая дефицит бюджета, однако постоянные вливания в экономику стимулировали рост цен.

Руководитель FDP также считает, что неправильно государственную поддержку предоставлять абсолютно всем, так как есть часть общества, которому она нужна больше. "У нас примерно пятая часть населения находится у черты бедности и подвержена ее риску. Именно этой части населения нужна поддержка", - сказала она.

Более целенаправленная поддержка помогла бы эффективнее использовать государственные средства, добавила Штейнбука.

Как сообщалось, в своем последнем сообщении о кризисном мониторинге FDP указал, что в условиях роста темпов инфляции чрезмерное увеличение дефицита бюджета стимулирует рост потребительских цен, что увеличивает социальную напряженность и снижает конкурентоспособность предприятий.