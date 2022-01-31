Фото ⟩ Протестующие против обязательной вакцинации заблокировали столицу Канады

В центре Оттавы хаос вокруг здания парламента бушевал все выходные, вызвав возмущение официальных лиц, в том числе мэра столицы.

Полиция сообщает, что задержанных нет. Однако, по данным BBC, расследуется ряд инцидентов, в том числе демонстрация нацистских флагов и видео женщины, танцующей на могиле неизвестного солдата.

Протестующие угрожают парализовать Оттаву и в понедельник, и власти уже объявили, что мэрия будет закрыта, а общественный транспорт и прочие услуги будут нарушены.

В соцсетях появлялись сообщения, что в колонне 50 000, а то и 250 000 грузовиков, но это не так, сообщает факт-чекинговый сайт PolitiFact. По оценкам журналистов и местных властей, это несколько сотен или, возможно, тысяч грузовиков.

Акция протеста против ограничений, связанных с пандемией, и, в частности, решения распространить обязательную вакцинацию на водителей грузовиков, ездящих через границу, началась на прошлой неделе в Ванкувере, западная Канада, где десятки водителей организовали колонну для поездки в Оттаву.

По пути их встречало и поддерживало множество сторонников, а в пятницу в столицу начали прибывать первые колонны. В знак солидарности с протестующими в Оттаве водители грузовиков в воскресенье полностью заблокировали шоссе на границе провинции Альберта. Это шоссе является главной грузовой артерией между Канадой и США.

Контекст

15 января правительство Канады потребовало, чтобы непривитые канадские водители грузовиков после пересечения американо-канадской границы помещались в карантин. Соединенные Штаты требуют, чтобы водители грузовиков из-за рубежа предоставили доказательства вакцинации.

По данным канадской конной полиции, в настоящее время к пограничному переходу можно добраться только пешком, так как шоссе перекрыто примерно 100 грузовиками.

Как сообщают канадские СМИ, когда протестующие достигли Оттавы, премьер-министра Джастина Трудо и его семью увезли в неизвестном направлении.

Мэр Оттавы Джим Уотсон выразил возмущение "угрожающим" поведением некоторых протестующих, особенно против представителей СМИ.

Около 90% из 120 000 водителей грузовиков в Канаде, пересекающих границу, вакцинированы - примерно такова же доля вакцинированных среди совершеннолетних жителей страны.