Пн, 31.01.2022
К многократно упомянутым 800 в данный момент еще не приближаемся. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Перенесший остановку сердца Эриксен нашёл себе новый клуб

Кристиан Эриксен ФОТО: AFP/SCANPIX

Датский полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с английским "Брентфордом", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение "Брентфорда" с 29-летним датчанином рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Отмечается, что спортсмен успешно прошёл медицинские тесты.

Напомним, 12 июня 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1). У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

Позднее футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

"Брентфорд" после 23 туров занимает 14-е место в Английской Премьер-лиге (АПЛ), имея в активе 23 очка.

Предыдущим клубом Эриксена был миланский "Интер", однако правила в Италии запрещают играть футболистам с кардиостимулятором, поэтому 17 декабря клуб объявил о расторжении контракта с датчанином. До этого датчанин также выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс".


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back