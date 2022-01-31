Перенесший остановку сердца Эриксен нашёл себе новый клуб

Соглашение "Брентфорда" с 29-летним датчанином рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Отмечается, что спортсмен успешно прошёл медицинские тесты.

Напомним, 12 июня 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1). У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

Позднее футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

"Брентфорд" после 23 туров занимает 14-е место в Английской Премьер-лиге (АПЛ), имея в активе 23 очка.