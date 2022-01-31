Ведущие российские скелетонисты не выступят на Олимпиаде в Пекине

"К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин - но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты", - цитирует главу федерации бобслея России Елену Аникину "Матч ТВ".

Из-за положительных результатов тестов на коронавирус у Трегубова и Семёнова на Олимпийских играх в Пекине выступят запасные спортсмены Евгений Рукосуев и Даниил Романов, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов. Третьим участником соревнований от России будет олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр Игр-2010 Александр Третьяков.

Трегубов в нынешнем сезоне был лидером сборной России в Кубке мира, где в итоге занял четвёртое место в общем зачёте. Кроме того, 26-летний спортсмен является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года, а также многократным призёром чемпионатов мира и Европы.