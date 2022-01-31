Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Фото ⟩ "Овальный лапинет". В Белом доме поселилась Первая кошка 😺

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Белом доме впервые больше чем за десять лет будет жить кошка - по инициативе первой леди США Джилл Байден. Животное зовут Уиллоу, пишет Esquire. 

Галерея: Уиллоу в Белом доме 

Как сообщает The New York Times, Уиллоу два года, она была привезена из Пенсильвании. Джилл Байден впервые увидела Уиллоу в 2020 году во время предвыборной кампании. Животное тогда выбежало на сцену и перебило речь Джилл Байден.

Будущая первая леди и кошка сразу же поладили, а владелец фермы, на которой жила кошка, решил отдать ее Джилл.

В Белом доме также живет овчарка Байдена - Командор.

В настоящее время животные вместе "ведут" профиль в Twitter под названием "Овальный лапинет" (The Oval Pawffice). В нем появляются снимки и твиты, написанные, как от лица питомцев.


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