Фото ⟩ "Овальный лапинет". В Белом доме поселилась "первая кошка США" 😺
В Белом доме впервые больше чем за десять лет будет жить кошка - по инициативе первой леди США Джилл Байден. Животное зовут Уиллоу, пишет Esquire.
В Белом доме впервые больше чем за десять лет будет жить кошка - по инициативе первой леди США Джилл Байден. Животное зовут Уиллоу, пишет Esquire.
Галерея: Уиллоу в Белом доме
Как сообщает The New York Times, Уиллоу два года, она была привезена из Пенсильвании. Джилл Байден впервые увидела Уиллоу в 2020 году во время предвыборной кампании. Животное тогда выбежало на сцену и прервало речь Джилл.
Будущая первая леди и кошка сразу же поладили, а владелец фермы, на которой жила кошка, решил отдать ее Джилл.
🐾 Paw to paw— The Oval Pawffice® 🇺🇸 DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022
🐾 And meow to bark
🐾 We’re now brother and sister
🐾 Kitty Willow brings joy
🐾 To my little pup heart pic.twitter.com/KCfK8AkULQ
В Белом доме также живет овчарка Байдена - Командор.
В настоящее время животные вместе "ведут" профиль в Twitter под названием "Овальный лапинет" (The Oval Pawffice). В нем появляются снимки и твиты, написанные как будто от лица питомцев.