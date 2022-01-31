Фото ⟩ "Овальный лапинет". В Белом доме поселилась "первая кошка США" 😺

Галерея: Уиллоу в Белом доме

Как сообщает The New York Times, Уиллоу два года, она была привезена из Пенсильвании. Джилл Байден впервые увидела Уиллоу в 2020 году во время предвыборной кампании. Животное тогда выбежало на сцену и прервало речь Джилл.

Будущая первая леди и кошка сразу же поладили, а владелец фермы, на которой жила кошка, решил отдать ее Джилл.

🐾 Paw to paw

🐾 And meow to bark

🐾 We’re now brother and sister

🐾 Kitty Willow brings joy

🐾 To my little pup heart pic.twitter.com/KCfK8AkULQ — The Oval Pawffice® 🇺🇸 DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022

В Белом доме также живет овчарка Байдена - Командор.