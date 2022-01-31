УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за названия пиццы

Организация обратилась в суд из-за названия одной из пицц, представленных в меню заведения. Так в УЕФА остались недовольны названием пиццы Champignons League ("Лига шампиньонов"), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League), проводимой под эгидой организации.

В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором и в соцсетях было опубликовано письмо из суда. В пресс-службе пиццерии также отметили, что получили хорошую рекламу и подчеркнули, что компания находится на правильном пути.