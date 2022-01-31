Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за названия пиццы

ФОТО: Reuters/ScanPix

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из немецкого Гиссена, сообщает пресс-служба заведения.

Организация обратилась в суд из-за названия одной из пицц, представленных в меню заведения. Так в УЕФА остались недовольны названием пиццы Champignons League ("Лига шампиньонов"), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League), проводимой под эгидой организации.

В пиццерии к заявлению отнеслись с юмором и в соцсетях было опубликовано письмо из суда. В пресс-службе пиццерии также отметили, что получили хорошую рекламу и подчеркнули, что компания находится на правильном пути.

Лига чемпионов является самым престижным клубным турниром в европейском футболе. Действующим обладателем трофея является "Челси".


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