ФОТО ⟩ В Пекин вылетела вторая группа латвийских олимпийцев

В эту группу вошла латвийская команда по бобслею, которая состоит из пяти спортсменов и пяти тренеров. Также в Пекин отправились шорт-трекист Рейнис Берзиньш, горнолыжница Лиене Бондаре, двоеборец Маркус Виноградов и конькобежец Харальд Силов вместе со своими тренерами.

2 февраля в Китай вылетит сборная Латвии по хоккею.

Напомним, на прошлой неделе в Китай отправились 10 саночников и 5 тренеров, шесть лыжников и четверо представителей обслуживающего персонала, трое скелетонистов с пятью тренерами, а также шорт-трекист Роберт Крузбергс с помощником.

На предстоящей Олимпиаде-2022 от Латвии выступит 57 спортсменов в 11 видах спорта. Знаменосцами латвийской делегации на церемонии открытия Игр станут саночница Элиза Тирума и хоккеист Лаурис Дарзиньш.