ФОТО ⟩ В Пекин вылетела вторая группа латвийских олимпийцев
В понедельник, 31 января, на Олимпийские игры в Пекин отправилась вторая группа спортсменов из Латвии.
В понедельник, 31 января, на Олимпийские игры в Пекин отправилась вторая группа спортсменов из Латвии.
В эту группу вошла латвийская команда по бобслею, которая состоит из пяти спортсменов и пяти тренеров. Также в Пекин отправились шорт-трекист Рейнис Берзиньш, горнолыжница Лиене Бондаре, двоеборец Маркус Виноградов и конькобежец Харальд Силов вместе со своими тренерами.
2 февраля в Китай вылетит сборная Латвии по хоккею.
Напомним, на прошлой неделе в Китай отправились 10 саночников и 5 тренеров, шесть лыжников и четверо представителей обслуживающего персонала, трое скелетонистов с пятью тренерами, а также шорт-трекист Роберт Крузбергс с помощником.
На предстоящей Олимпиаде-2022 от Латвии выступит 57 спортсменов в 11 видах спорта. Знаменосцами латвийской делегации на церемонии открытия Игр станут саночница Элиза Тирума и хоккеист Лаурис Дарзиньш.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.