Минфин: за ценами на энергоресурсы вырастут и цены на другие товары

Следовательно, вопрос покупательной способности населения и поддержки со стороны государства будет становиться все более актуальным. С другой стороны, пандемия все меньше влияет на ситуацию в розничной торговле, поскольку правительство ослабляет ограничения и все больше людей покупают товары удаленно, отмечает Минфин.

Несмотря на жесткие ограничения в торговле в начале и конце 2021 года, в 2021 году оборот розничной торговли в Латвии вырос на 2,5%, что является самым большим ростом с 2018 года.

На увеличение в 2021 году положительно повлиял рост розничной торговли непродовольственными товарами (без учета топлива) - на 3% и розничной торговли топливом - на 6,3%, при этом объемы реализации продовольственных товаров остались на уровне 2020 года, увеличившись на 0,1%.

Минфин отмечает, что резко выросли и потребительские цены. В декабре 2021 года они выросли по всем позициям, при этом наибольший прирост расходов на жилье (на 16%) связан с ростом цен на энергоресурсы, а расходов на транспорт (на 14,8%) - с ростом цен на нефть. Продукты питания стали дороже на 7,2%.

Цена на нефть марки "Brent" 26 января текущего года превысила отметку 89 долларов США за баррель, что является новым ценовым рекордом и свидетельствует о продолжении роста цен на топливо. В Латвии цены на топливо в декабре 2021 года выросли на 30,3% по сравнению с декабрем 2020 года, а в среднем за весь прошлый год - на 18,5%.

Минфин обращает внимание на то, что в прошлом году увеличился и объем накоплений. По данным Банка Латвии, в декабре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года накопления населения в латвийских коммерческих банках выросли на 15,2% до 9,67 млрд евро.