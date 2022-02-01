Жена экс-вратаря "Динамо" застукала мужа в стрип-клубе, а потом опровергла это и назвала жизнь в Чехии "кошмаром"

35-летнего Александра Салака не нужно представлять болельщикам рижского "Динамо", за которое он выступал в сезоне-2019/20. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) чех также неплохо выступал за питерский СКА, новосибирскую "Сибирь" и ярославский "Локомотив".

Два последних сезона Салак играл у себя на родине, защищая цвета пражской "Спарты". Именно там, по сообщениям чешских СМИ, и произошла неприятная история с участием вратаря.

После последнего матча "Спарты" в календарном 2021 году игроки команды решили отправиться на вечеринку, а в качестве места отдыха был выбран стриптиз-клуб в центре Праги.

Салаку в тот вечер не повезло, и о том, что он развлекается в компании полуголых женщин, стало известно его супруге Мише Салак, с которой они воспитывают пятерых детей - Фредерику (2011 г. р.), Себастьяна (2013 г. р.), Шарлотту (2015 г. р.), Беатрис-Анну (2016 г. р.) и Бенджамина-Хьюго (2021 г. р.).

По сообщениям чешской прессы, супруга голкипера ворвалась в стриптиз-клуб прямо во время вечеринки и устроила скандал у всех на виду. Несколько дней спустя Миша внезапно решила купить туристическую путёвку и уехать с детьми в Дубай.

"Я не планировала это. Я вообще не думала про отпуск, это родилось спонтанно. Это некий побег от реальности", - написала Миша Салак в Instagram.

Sport24 пишет, что Салак долгое время считался образцовым семьянином. Так, например, выступая за "Сибирь", он попросил клуб подыскать ему для аренды большой коттедж, куда перевёз большое количество родственников, и вся большая чешская семья жила вместе.

Возвращаясь к истории со стрип-клубом и ссорой супругов, стоит отметить, что практически весь январь Миша Салак ничего не комментировала, а в её Instagram были лишь фотографии с отдыха с детьми. Несколько дней назад она разместила в соцсети фото всей семьи, на котором был и её муж. "Я с нетерпением жду нашего нового путешествия по жизни", - как ни в чём не бывало написала Миша.

Позднее в беседе с корреспондентом Sport24 она опровергла информацию о "приключениях" своего супруга и о том, что семья Салака якобы распалась. "У нашей семьи всё хорошо. Всё, что было опубликовано в новостях про ссору - это просто ложь. Здесь, в Чехии, очень трудно играть в хоккей. Мы надеемся поскорее покинуть этот кошмар и переехать куда-нибудь, где люди будут добрее", - сказала супруга голкипера.

Вдобавок к этому стало известно, что контракт "Спарты" с голкипером был расторгнут по инициативе клуба. "Нам не нужны такие люди в команде. Если он не хочет играть за "Спарту", то пусть собирает вещи и уходит", - приводит Idnes слова главного тренера команды Йозефа Яндача. По сообщениям СМИ, Салак может продолжить карьеру в шведском клубе "Юргорден".