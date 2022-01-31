Видео ⟩ Распространение омикрона в Латвии и безопасность - что решила коалиция

Совет по сотрудничеству обсуждал вопросы, которые будут рассматриваться 1 февраля на заседании Кабинета министров, порядок работы Сейма и другие вопросы.

В пресс-конференции принимают участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр юстиции Янис Борданс;

депутат Сейма Янис Домбрава;

депутат Сейма Юрис Пуце.

Кариньш: Латвия поможет Украине, планируется продление режима чрезвычайной ситуации на границе Латвии и Беларуси

Еще на три недели планируется продлить режим чрезвычайной ситуации на границе Латвии и Беларуси, сообщил на пресс-конференции Кариньш. Завтра правительство должно принять это решение.

Также Кариньш проинформировал, что Латвия поможет Украине, послав военных инструкторов. Они, рассказал премьер, будут работать вместе с инструкторами из Канады.

Кариньш проинформировал, что в пятницу он встретится с премьер-министрами Эстонии и Литвы. С ними он планирует дискутировать не только о безопасности, но и о том, как страны Балтии рассмотрят ограничения до конца февраля.

"В феврале мы решим по поводу стратегии выхода из мер Covid-безопасности. Работа в оперативной правительственной группе уже начата", - сказал премьер.

Домбрава: странам Балтии нужно ввести единое отношение в связи с Covid-регулированием

"Было бы правильно, чтобы у стран Балтии было единое регулирование относительно использования сертификатов и ограничений. Будем договариваться о стратегии выхода", - указал Домбрава.

Также Домбрава похвалил депозитную систему, которая в Латвии будет введена 1 февраля.

Пуце: на заседании не прозвучала инициатива об отказе от Covid-сертификатов

В свою очередь Пуце, отвечая на вопросы журналистов о том, дискутировали ли на заседании об отказе от сертификатов, указал, что нет - таких разговоров не было.

"Скорее всего, правительство решит не продлевать режим чрезвычайной ситуации после 28 февраля. Это значит, что нужны правила, которые отвечают нынешней ситуации, чтобы не мешать экономическим процессам и позволить людям полноценно наслаждаться жизнью, соблюдая осторожность", - указал Пуце.

Борданс волнуется о Даугавпилсе, где планируется ликвидировать единственную среднюю школу с обучением на латышском языке

Борданс на заседании не только высказал свое мнение о Covid-заболеваемости, но и затронул другие темы. В том числе - реорганизацию школ в Даугавпилсе.