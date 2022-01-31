31 января в одном абзаце ⟩ Выход из пандемии, открытие тароматов, воспитанные утки

События дня в одном абзаце
За последние сутки выявлено 3775 новых случаев Covid-19, умерли пять человек. SPKC отмечает, что число новых случаев растет с каждой неделей. Но при этом сегодня на заседании Совета по сотрудничеству (где обсуждалось многое) было принято решение о скорой подготовке к выходу из Covid-пандемии. Депутаты Сейма уже предлагают изменения в закон, чтобы работать могли и люди без Covid-сертификатов. А ведь многое о происхождении вируса неясно до сих пор. Между тем завтра в Латвии, наконец, начнет работу депозитная система тароматов. Вопросов еще много, но мы расположили всю доступную информацию в одном месте - пользуйтесь! Другое важное изменение - налоговая система. Прочтите, возможно, это коснется и вас. Тем временем суд оправдал всех обвиняемых по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении, в том числе - Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса. Сейчас многих волнует, что происходит в Рижском порту, учитывая все проблемы - мы постарались это выяснить. А обычные люди продолжают не верить президенту, премьеру и прочим высшим должностным лицам. Погода продолжает быть опасной. Последствия бури пугают: оползень, вырванные деревья. Под Мадонной из-за падения дерева умер человек! К счастью, без погибших закончилось ДТП с участием автобуса футбольного клуба РФШ. Про Украину дальше будет больше, но, например, МВД страны утверждает, что сорвало митинг с провокациями.
Кризис вокруг Украины продолжает волновать массы. Стоит ли Латвии вступать в потенциальный конфликт и помогать Украине? Министр обороны Артис Пабрикс считает, что да. Комментаторы не уверены.
Сегодня началась новая неделя. Завтра начнется февраль. Неизвестность пугает, но от нее можно избавиться, прочитав гороскоп от Василисы Володиной.
Видео дня: даже утки умеют соблюдать правила дорожного движения - посмотрите на эту милейшую пернатую семью.