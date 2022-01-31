Пн, 31.01.2022
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Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава

Посол США: Россия готовится увеличить число военных в Беларуси до 30 000

ФОТО: Reuters / Scanpix

Россия продолжает усиливать концентрацию войск на границах Украины, Москва собирается в ближайшие недели увеличить количество российских военнослужащих, находящихся в Беларуси, до 30 000, заявила 31 января, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

После размещения 5000 российских военных в Беларуси "мы видели свидетельства того, что Россия собирается расширить это присутствие до более чем 30 000 военнослужащих на границе Беларуси" с Украиной в начале февраля, в Совете по безопасности ООН сказала посол, отметив, что эти силы будут находиться "менее, чем в двух часах от Киева".

По ее словам, российские силы, сконцентрированные на границах Украины, являются крупнейшей мобилизацией, которую Европа испытывала за последние десятилетия.

В течение нескольких недель не стихает напряжение, вызванное концентрацией российских войск на границах Украины. В Киеве и на Западе это вызывает беспокойство, в связи с готовностью еще одного вторжения России.

Россия отвергает обвинения о возможном вторжении ее войск в Украину.

Как заявил президент России Владимир Путин, Москва занимает оборонительные позиции, потому что волнуется, что Киев слишком сблизился в НАТО.

Президент США Джо Байден еще 7 декабря на видеосаммите предупредил Путина, что, если Россия нападет на Украину, то США объявит до этого невиданные санкции.


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