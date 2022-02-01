Правительство примет решение о выделении 1,17 млн евро на борьбу с Covid-19

Из этого финансирования 489 805 евро предусмотрено выделить Центру профилактики и контроля заболеваний, а еще 234 244 евро - Инспекции здравоохранения.

Правительство также планирует принять решение о выделении 446 320 евро на финансирование Национальной службы здравоохранения, чтобы обеспечить доступность лекарств в процессе лечения Covid-19. Из этого финансирования 231 280 евро планируется направить на обеспечение доступности комбинированного препарата моноклональных антител Casirivimab/imdevimab для лечения Covid-19 и 215 040 евро - на обеспечение доступности препарата Regdanvimab.