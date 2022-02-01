Выявлено 9028 новых случаев Covid-19; умерли 15 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

5 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 10 были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3675 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5353 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 4898,1 случая.

Всего вчера было сделано 22 944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 39,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 401 792 жителей Латвии, скончались 4888 человек.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось с 899 до 886 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В настоящее время у 814 находящихся в стационарах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, состояние 72 пациентов тяжелое.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, выписаны 111 человек.

Согласно предоставленным NVD данным, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 510 человек (57,56% общего числа) это основной диагноз.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 8662 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Семь из скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1354 человека, из них 79 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4043,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 41,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 688,7 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,9 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 6520 случаев коронавируса, скончались четверо зараженных Covid-19.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 325 пациентов с коронавирусом. Из них 201 нуждается в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 152 (75,6%) не вакцинированы, а у 49 пациентов (24,4%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 47 новых историй болезни.

Скончались четверо зараженных Covid-19: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина и 88-летние мужчина и женщина, двое из скончавшихся не были вакцинированы.