Буффон рассказал, как картина русского художника Шагала помогла ему справиться с депрессией

"Это был конец 2003-го или начало 2004 года, 17-18 лет назад. В это время из-за ряда обстоятельств я слегка утратил свою природу, свой нрав, своё отношение к жизни через мечту.

Я превращался в обычного человека и начинал немного скучать.

А такой человек, как я, не может позволить себе такого рода ситуацию. Помню, что я провёл где-то 6-7 неприятных месяцев. Был момент, когда врачи рекомендовали мне подумать насчёт того, не воспользоваться ли мне лекарствами.

Я помню, что именно в тот момент я сказал себе, что не могу. Я сказал себе: "Джиджи, ты не можешь становиться зависимым от чего-то. Ты должен выбраться из этого сам. С помощью головы, с помощью своего характера, своего воображения. Это был первый шаг к выздоровлению.

Вторым стало то, что в то время в Турине была прекрасная выставка Шагала. Я знал его только по имени, но не был хорошо знаком с его работами. Когда я вошёл в музей, мне до смерти понравилась одна картина - "Прогулка".

Это была почти юношеская картина, но в ней я увидел смысл всего. В ней было то, что я искал, и то, чем я в конечном счёте был. В картине было то, что помогло бы мне выбраться из темноты", - рассказал Буффон в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

44-летний Буффон в настоящий момент защищает цвета итальянской "Пармы", в которой начинал карьеру. За время своей карьеры вратарь выступал за "Ювентус" и "ПСЖ".