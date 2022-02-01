Водитель возмущен работой дорожных служб; хочет, чтобы ему оплатили эвакуатор

Небольшая, однако незапланированная остановка в кювете и незапланированные траты расстроили дальнобойщика из Литвы, который в Валдлаучи не смог справиться с управлением фурой, вылетел в канаву и теперь разозлен на латвийские дорожные службы. Он говорит, что счет за услуги эвакуатора нужно было бы выставить тем, кто несет ответственность за наши дороги, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Чистый лед. От границы Литвы досюда все ехали со скоростью 40 километров в час. Чистый лед! У нас все нормально, посыпано. У нас можно ехать 70-80 километров в час. Как въезжаешь в Латвию, то все. Колонна до Бауски, потом колонна от Бауски до Иецавы", - поделился впечатлениями водитель фуры.

В похожую ситуацию водитель попал две недели назад - тогда ему самому удалось избежать аварии, однако другим не так повезло: "Четыре часа ехал из Риги до Паневежиса. Здесь катастрофа. Сегодня позвонил тем, кто обслуживает дороги. Мне дали номер. Позвонил, попросил, чтобы помогли. "Нет, мы только дороги содержим. Не вытаскиваем". Вызвал эвакуатор. 300 евро. Нужно выставить этот счет дорожным службам!".