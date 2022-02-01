На прошлой неделе каждый третий вызов неотложной помощи был к детям

На прошлой неделе каждый третий вызов неотложной помощи был к детямДополнено
На прошлой неделе треть выездов Службы неотложной медицинской помощи были к детям, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
На прошлой неделе треть выездов Службы неотложной медицинской помощи были к детям, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он пояснил, что детям неотложная помощь была необходима в связи с высокой температурой и быстрым обезвоживанием организма, сообщает агентство LETA.
Напомним, за последние две недели самая высокая заболеваемость Covid-19 сохранялась в возрастных группах от 10 до 19 и от 0 до 9 лет, кроме того, рост заболеваемости наблюдался в возрастных группах от 20 до 59 лет.
За последние две недели наибольшее число заболевших - в возрастной группе от десяти до 19 лет - 20 954 человека.
В медучреждениях растет число зараженных Covid-19 и отсутствующих работников
На прошлой неделе увеличилось число отсутствующих на работе и инфицированных Covid-19 сотрудников медицинских учреждений, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Павлютс добавил, что в случае омикрон-штамма болезнь не такая долгая, как было при других штаммах коронавируса, поэтому люди могут быстрее вернуться к работе.
Как рассказал вчера председатель правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Риналд Муциньш, в настоящее время в больнице около 200 сотрудников больны Covid-19, что вызывает больше беспокойства, чем постепенное увеличение количества пациентов с Covid-19 в стационарах.
Григорий Семенов, член правления Даугавпилсской региональной больницы, также выразил обеспокоенность ростом заболеваемости Covid-19 среди работников. Если в начале января болели всего 14-15 сотрудников, то сейчас - более 65.