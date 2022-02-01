На прошлой неделе каждый третий вызов неотложной помощи был к детям

Он пояснил, что детям неотложная помощь была необходима в связи с высокой температурой и быстрым обезвоживанием организма, сообщает агентство LETA.

Напомним, за последние две недели самая высокая заболеваемость Covid-19 сохранялась в возрастных группах от 10 до 19 и от 0 до 9 лет, кроме того, рост заболеваемости наблюдался в возрастных группах от 20 до 59 лет.

За последние две недели наибольшее число заболевших - в возрастной группе от десяти до 19 лет - 20 954 человека.

В медучреждениях растет число зараженных Covid-19 и отсутствующих работников

На прошлой неделе увеличилось число отсутствующих на работе и инфицированных Covid-19 сотрудников медицинских учреждений, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В начале этой недели в 40 лечебных учреждениях и их филиалах из-за Covid-19 отсутствовали 1169 работников по сравнению с 893 неделей ранее. На этой неделе Covid-19 инфицированы 1032 медработника, неделю назад - 768.

Павлютс добавил, что в случае омикрон-штамма болезнь не такая долгая, как было при других штаммах коронавируса, поэтому люди могут быстрее вернуться к работе.

Как рассказал вчера председатель правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Риналд Муциньш, в настоящее время в больнице около 200 сотрудников больны Covid-19, что вызывает больше беспокойства, чем постепенное увеличение количества пациентов с Covid-19 в стационарах.