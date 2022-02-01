Бывшего тренера "Челси" обвинили в сексуальных домогательствах

В ходе телевизионного расследования, которое транслировалось на телеканале Channel 12 в программе "Разоблачение", несколько молодых женщин рассказали, что тренер пытался использовать своё влияние и силу, чтобы принудить их к сексуальным отношениям в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Одна из девушек, которой на тот момент было 22 года, рассказала, как Грант пригласил её домой, обещая помочь с работой. Когда он попросил её раздеться, она подумала, что это была шутка, но он попытался принудить её к сексу. По словам девушки, она ушла в ванную плакать, а Грант заставил её остаться у себя дома и положил её в другой комнате. Проснувшись, девушка увидела, как Грант держит в руках эрегированный пенис над её головой.

Несколько женщин также сообщили, что во время работы с Грантом он бросал в их сторону реплики сексуального характера, из-за чего им было тяжело поддерживать с ним профессиональные отношения.

Многие из женщин - известные журналистки, которые опасаются, что их заявления могут отразиться на карьере. По этой причине личности некоторых обвинителей не раскрывались, а их голоса были искажены.

Автор расследования журналист Хаим Этгар также заявил, что подвергся "массированному давлению" со стороны соратников Гранта с угрозами судебного иска и попытками опорочить выступивших женщин.

В ответ на обвинения 66-летний Авраам Грант заявил, что он общительный и дружелюбный человек, который всегда старался относиться к женщинам с уважением. Тренер также извинился перед теми, кого он мог невольно обидеть.