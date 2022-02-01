Кариньш допускает возможность в отдельных случаях отказаться от ковид-сертификатов

Премьер отметил на заседании правительства во вторник, что омикрон-штамм вызывает очень высокую заболеваемость, что является вызовом для различных сфер, но, к счастью, не создает большой нагрузки на больницы.

"Это создает у людей фрустрацию, которой не должно быть. Мы должны работать, и я прошу подавать предложения о том, что делать, чтобы изменить ситуацию. Я думаю, что всем нужно работать рука об руку", - сказал Кариньш.

Также проблемы существуют с тестированием. Бывают ситуации, когда люди, которые ждут неделю, чтобы сдать тест, получают уже отрицательный результат. Бывает и наоборот - человек, отстояв долгое время в очереди, получает положительный результат, и его ковид-сертификат для получения услуг аннулируется.

"Если тест еще положительный, сертификат с этого момента аннулируется на неделю, даже если у человека фактически уже исчезли все симптомы. Возникают эффекты, которые не были задуманы и запланированы", - сказал Кариньш, добавив, что этот вопрос должна решать не группа оперативного управления, а конкретное министерство и Центр профилактики и контроля заболеваний, чтобы, возможно, что-то изменить в алгоритмах тестирования.

Напомним, ранее Новая консервативная партия распространила сообщение в прессе, в котором указала, что Латвии необходимо изменить использование ковид-сертификатов. Одной из основных функций системы сертификатов было ограничение заражения, однако новые данные свидетельствуют, что ковид-сертификаты такую функцию более не выполняют в том виде, как это планировалось изначально.

В то же время на прошлой неделе страны Евросоюза договорились о согласованных ограничениях на поездки, которые позволят вакцинированным пассажирам свободно передвигаться по 27 странам сообщества.