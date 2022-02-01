Друг лидера группы Dakota назвал возможную причину смерти музыканта

"Все было как обычно. Насколько я понял со слов его жены, за три дня до кончины Эдвину как-то стало хуже... Он был из тех, кто не признавал никаких лекарств, вообще не принимал их.

Скорее всего, это был тромб,

и это не связано со всем этим, что сейчас происходит в Латвии и вокруг", - сказал Линтиньш.

"Сейчас мы работаем над новым альбомом. Нам осталось только доделать хвосты... На полпути, но, конечно, Dakota его закончит. Эдвин всегда говорил, что ни один человек или участник группы не вечен, но Dakota должна быть вечной. Мы продолжим играть и чтить его память", - подчеркнул барабанщик.

Перед смертью Зариньш успел выпустить песню Debesis virs manām mājām.

"У песни очень значимый текст.

Теперь, когда слушаешь, словно он предчувствовал свой скорый уход. Эдвин это описал.

Мне уже кажется, что это был какой-то знак. Может быть, нам, друзьям, следовало больше присмотреться, проследить..." - задумался Гундарс.

Эдвин Зариньш родился в Риге. Он рано потерял мать и вырос в приемной семье в Чиекуркалнсе. Учился в Рижской детской музыкальной школе, увлекался хоккеем, футболом и боевыми искусствами.

Сначала он играл на гитаре в школьном ансамбле, затем бросил школу, работал на фабрике и играл в ансамбле под руководством Гунара Фрейденфелда. Выступал на фестивале Liepājas dzintars (1972). Некоторое время они играли вместе с Каспаром Димитерсом и Иваром Годманисом, в основном исполняя песни группы Creedence Clearwater Revival.

В 1975 году Зариньш был призван в армию. После службы он присоединился к ансамблю Дома культуры Бауски, который в 1979 году впервые выступил в Скайсткалне с коллективом под названием Dālderi. Музыкант выступал в программе Латвийского телевидения Varavīksne, стал популярным благодаря песне Dzeltenie aizkari. В 1983 году группа Dālderi распалась, но в 1988 году была восстановлена ​​в другом составе. Параллельно Зариньш работал в бауской столярной мастерской.