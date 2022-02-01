Растет число случаев повторного заражения Covid-19

Как пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний, случаями повторного заражения, согласно определению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний,

считаются те, когда время между двумя положительными тестами на Covid-19 составляет 60 дней или меньше.

Данные министерства показывают, что за последнюю неделю прошлого года таких случаев было 3,4% от общего числа, что почти вдвое больше, чем ранее. В этом году этот показатель продолжил расти, достигнув в первую неделю года 5,6% от всех выявленных случаев, а во вторую - 7,1%.

Всего на прошлой неделе зафиксировано 4862 таких случая Covid-19, или 9,1% от общего числа заражений.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства также отметил увеличение числа случаев повторного заражения.