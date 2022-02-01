Вт, 1.02.2022
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Растет число случаев повторного заражения Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На предыдущей неделе продолжил расти показатель числа случаев реинфекции, или повторного заражения, Covid-19 после перенесенного заболевания, достигнув 9,1% от общего числа заболевших, говорится в информации, поданной Минздравом на заседание правительства.

Как пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний, случаями повторного заражения, согласно определению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний,

считаются те, когда время между двумя положительными тестами на Covid-19 составляет 60 дней или меньше.

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Данные министерства показывают, что за последнюю неделю прошлого года таких случаев было 3,4% от общего числа, что почти вдвое больше, чем ранее. В этом году этот показатель продолжил расти, достигнув в первую неделю года 5,6% от всех выявленных случаев, а во вторую - 7,1%.

Всего на прошлой неделе зафиксировано 4862 таких случая Covid-19, или 9,1% от общего числа заражений.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства также отметил увеличение числа случаев повторного заражения.

"Среди людей, у которых был диагностирован Covid-19, фактически каждый десятый переболел ранее. Особенность омикрона в том, что им могут повторно заразиться люди, ранее болевшие этим заболеванием", - пояснил министр.


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