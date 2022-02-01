Премьер-министры стран Балтии обсудят в Риге вопросы безопасности в регионе
В пятницу, 4 февраля, в Кабинете министров состоится заседание премьер-министров Балтийского совета министров, сообщили в Госканцелярии.
В пятницу, 4 февраля, в Кабинете министров состоится заседание премьер-министров Балтийского совета министров, сообщили в Госканцелярии.
В ходе встречи премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудит с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните безопасность в регионе, развитие инфраструктурных проектов и другие актуальные вопросы.
На встрече премьер-министров Балтийского совета министров планируется обсудить вопросы безопасности в регионе, в том числе ситуацию на внешней границе Европейского союза (ЕС) с Беларусью и концентрацию российских вооруженных сил вблизи Украины, уделив особое внимание координации с союзниками по ЕС и НАТО.
В ходе встречи планируется обсудить развитие региональных инфраструктурных проектов, в том числе строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, и переход к дружественной по отношению к окружающей среде экономике.
Государственная канцелярия сообщает, что ожидается дискуссия по вопросам энергетической политики - и с учетом роста цен на энергоресурсы, и в геополитическом аспекте. Главы правительств стран Балтии также планируют обсудить текущую ситуацию в борьбе с распространением Covid-19.
Латвия председательствует в Балтийском совете министров с 2022 года, и это первая встреча лидеров стран Балтии в этом году.
Балтийский совет министров является органом сотрудничества между правительствами Латвии, Эстонии и Литвы, который был создан 13 июня 1994 года. Высшим органом Балтийского совета министров является заседание глав правительств, которое проводится не реже одного раза в год.