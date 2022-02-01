Премьер-министры стран Балтии обсудят в Риге вопросы безопасности в регионе

В ходе встречи премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудит с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните безопасность в регионе, развитие инфраструктурных проектов и другие актуальные вопросы.

На встрече премьер-министров Балтийского совета министров планируется обсудить вопросы безопасности в регионе, в том числе ситуацию на внешней границе Европейского союза (ЕС) с Беларусью и концентрацию российских вооруженных сил вблизи Украины, уделив особое внимание координации с союзниками по ЕС и НАТО.

В ходе встречи планируется обсудить развитие региональных инфраструктурных проектов, в том числе строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, и переход к дружественной по отношению к окружающей среде экономике.

Государственная канцелярия сообщает, что ожидается дискуссия по вопросам энергетической политики - и с учетом роста цен на энергоресурсы, и в геополитическом аспекте. Главы правительств стран Балтии также планируют обсудить текущую ситуацию в борьбе с распространением Covid-19.

Латвия председательствует в Балтийском совете министров с 2022 года, и это первая встреча лидеров стран Балтии в этом году.