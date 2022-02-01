Кризис вокруг Украины: направила ли Москва письменный ответ Вашингтону?

Учения Сбербанка

Тем временем Сбербанк провел технологические учения, моделирующие отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia и других американских компаний на фоне возможных ограничений США на поставки в Россию новой электроники, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, беспокойство по поводу возможных технологических санкций испытывают и в правительстве России - "там готовят сценарии на случай введения ограничений". О том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в Россию микроэлектроники, 19 января сообщал Рейтер.

Отъезд из Беларуси

Госдепартамент США в понедельник отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси в связи с увеличением "необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вблизи границы с Украиной".

Об отъезде части дипломатов и членов их семей из Киева на прошлой неделе объявили США, Британия, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации дипломатов с Украины сообщила Канада. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ошибкой и заявил, что его страна - не тонущий "Титаник".

В Беларуси с 10 февраля должны начаться совместные с Россией военные учения. Западные страны и Киев опасаются, что Беларусь может быть использована как плацдарм для российского вторжения на Украине. Москва заявляет, что не вынашивает никакие агрессивные планы, обвиняя Запад в провоцировании кризиса.

Киев против Минска

В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению минских соглашений, заключенных в 2015 году при посредничестве Франции и Германии. В интервью Ассошиэйтед пресс он сказал, что попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки в стране, которые принесут пользу Москве.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, - цитирует его агентство. - Когда их подписывали под дулом российских пушек - а немцы и французы за этим наблюдали - уже тогда всем разумным людям было понятно, что реализовать эти соглашения невозможно".

Москва категорически отказывается вносить поправки в минские соглашения и критикует западных союзников Украины за то, что они не смогли побудить Украину выполнять свои обязательства, напоминает Ассошиэйтед пресс. На прошлой неделе советники лидеров стран "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры и впервые с декабря 2019 года смогли согласовать совместное коммюнике, договорившись о новой встрече в Берлине через две недели.

В разговор с Ассошиэйтед пресс секретарь СНБО также выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать некоторых своих дипломатов. По его словам, этот шаг был неприятным для Киева. "Мы не думаем, что сейчас существует угроза", - сказал он.