1 февраля в одном абзаце ⟩ Депозитная система, ошибка в работе Covid19Verify и отмена ограничений в Дании
1 февраля в Латвии открылись тароматы депозитной системы. Рассказываем, чем еще запомнится этот день!
1 февраля в Латвии открылись тароматы депозитной системы. Рассказываем, чем еще запомнится этот день!
События дня в одном абзаце
Дождались! В Латвии официально открылась депозитная система, но ей рады не все. А еще сегодня кратковременно не работало мобильное приложение для сканирования ковид-сертификатов Covid19Verify. В данный момент работа приложения восстановлена. Страны ЕС упразднили ограничения на поездки для обладателей Covid-сертификатов, а Дания отменяет все антиковидные ограничения. А что, так можно было? Тем временем через две недели у 350 000 жителей Латвии закончится срок годности ковид-сертификата, а Кариньш допускает возможность в отдельных случаях отказаться от ковид-сертификатов. Трагедия в Кекавском крае: женщина погибла под колесами собственной машины, а за попытку спасти шкуру пьяного водителя женщина заплатила собственной жизнью. Сильный ветер сорвал фасад многоэтажного дома, а в Алуксне толщина снежного покрова достигла 31 сантиметра. Беларусь анонсировала "жесткие меры" в отношении Литвы, а В Украину из США прибыл самолет с 84 тоннами патронов.
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29 января вступил в силу Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители. Он предусматривает временное пособие в размере 20 евро лицам, достигшим пенсионного возраста, людям с инвалидностью, а также потерявшим кормильца. RUS TVNET собрал ответы на вопросы, кому, как и когда будет предоставлена эта помощь.
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