1 февраля в одном абзаце ⟩ Депозитная система, ошибка в работе Covid19Verify и отмена ограничений в Дании

29 января вступил в силу Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители. Он предусматривает временное пособие в размере 20 евро лицам, достигшим пенсионного возраста, людям с инвалидностью, а также потерявшим кормильца. RUS TVNET собрал ответы на вопросы, кому, как и когда будет предоставлена эта помощь.