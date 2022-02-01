Витенбергс: сейчас самое самое время снять ограничения

Министр отметил, что за два года пандемии и общество, и предприниматели научились уживаться с вирусом, поэтому нужно разрешить всем предпринимателям оказывать услуги, освободив их от дополнительных мер по ограничению эпидемиологических рисков.

Министерство экономики подготовило предложения о возобновлении работы всех отраслей и отмене ограничений для бизнеса из-за Covid-19 с 1 марта, и по ним в настоящее время ведутся активные дискуссии с Министерством здравоохранения, Государственной канцелярией и другими органами.

Во вторник, 1 февраля, состоялось внеочередное заседание консультативного совета по туризму, чтобы обсудить текущую ситуацию в отрасли, в том числе подготовку к новому туристическому сезону, подготовленные министерством предложения по поддержке туризма и решения по выходу туристической отрасли из кризиса из-за Covid-19.

Как указало Минэкономики, туризм - одна из тех отраслей, которые пандемия затронула больше всего. С учетом того, что в сфере гостеприимства, общественного питания и авиасообщения были введены одни из самых жестких ограничений, министерство предлагает с 1 марта отказаться от перерегуляции туристической отрасли и условий въезда. Также для того, чтобы способствовать восстановлению отрасли и активизации потока иностранных туристов в Латвию, министерство призывает расширить поддержку различных маркетинговых мероприятий и программ в области туризма.

В ближайшие недели Минэкономики продолжит переговоры с отраслью туризма, чтобы подать на рассмотрение правительству сообщение об оказании поддержки туристической отрасли.

Согласно данным Минэкономики, общее сокращение экспорта Латвии от зарубежного туризма в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 58% (529 млн евро), а за три квартала 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года - 48% (159 млн евро).