Европарламентарии призывают оценить угрозу российских войск в Беларуси

"Последнее размещение российских войск в Беларуси представляет угрозу для Украины, Польши, Литвы, Латвии и всей Европы. Эти действия также могут быть частью плана по порабощению и оккупации Беларуси. Продолжающееся присутствие войск России в Беларуси по просьбе незаконного режима (Александра) Лукашенко должно расцениваться как оккупация Беларуси, это особенно важно в связи с продолжающимися встречами США и ЕС с Россией", - говорится в обращении 77 членов Европарламента.

В письме также отмечается, что в беседах представителей ЕС и США, направленных на сдерживание России от вторжения в Украину, "не следует забывать о возможности будущего для независимой и демократической Беларуси".

Письмо адресовано председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберте Метсола, сообщил один из инициаторов обращения, член фракции "Renew Europe" Пятрас Ауштрявичюс.

В заявлении также говорится, что с целью сдерживания России от агрессии в Украину необходимо по-прежнему видеть будущее для независимой и демократической Беларуси.

"Сохраняется обязательство ЕС поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет всех стран-участниц Восточного партнерства ЕС", - отмечается в обращении группы европарламентариев.

Кремль сконцентрировал возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и Запад обеспокоен, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт.