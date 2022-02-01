"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Путин недоволен ответом Запада на требования России

"Вот говорят - политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде", - сказал президент России.

Он сослался на статью 10 Договора от 1949 года о создании НАТО, в которой написано, что альянс по согласованию со всеми участниками может принимать другие европейские страны в эту организацию.

"Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?" - сказал Путин.

Вступление Украины в альянс, по его словам, может привести к военному конфликту НАТО и России из-за Крыма.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс, - продолжил Путин. - Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Накануне США и Россия схлестнулись на площадке Совета Безопасности ООН, где проходило обсуждение кризиса вокруг Украины. Российский постпред Василий Небензя назвал неприемлемым вмешательством саму постановку вопроса о возможном российском вторжении на Украину, а представитель Киева Сергей Кислица поблагодарил международное сообщество за важный шаг для сдерживания новой волны вооруженной агрессии. Во время его выступления Небензя покинул зал, попросив не считать это демаршем и сославшись на дела (Би-би-си подробно рассказывала о дискуссии в ООН).

Разговор Блинкена и Лаврова

Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и предупредил о "быстрых и серьезных последствиях" в случае российской агрессии. Лавров же заявил, что США в сфере безопасности предпочитают концентрироваться на "важных, но второстепенных вопросах".

Как отмечается в сообщении на сайте Госдепартамента, целью разговора было обсуждение письменного ответа США на предложения России по вопросам безопасности.

Блинкен заявил, что США готовы совместно с союзниками и партнерами "продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности".

Власти США, по словам госсекретаря, сохраняют приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы".