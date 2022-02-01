Вт, 1.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: в машине обнаружено огнестрельное оружие

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 28 января, водитель автомобиля Audi на Юрмальской объездной дороге врезался в работающих на обочине людей, в результате чего один человек погиб. В машине следователи обнаружили огнестрельное оружие, бейсбольную биту и подозрительные предметы, сообщает во вторник, 1 января, передача Degpunktā.

Полиция в ходе проверки подтверждает, что оружие приобретено нелегально: "Следует отметить, что водитель автомобиля Audi не был пьяным. Сотрудники полиции также обнаружили в автомобиле, возможно, газовое оружие, которое не было зарегистрировано должным образом. Полиция начала ведомственную проверку, решение будет принято в течение 30 дней", - сказала Лина Кальке, представитель Госполиции. 

Полиция не раскрывает личность водителя, известно только то, что это мужчина в возрасте. Имеет ли водитель Audi какое-либо отношение к преступному сообществу, будет выяснено в ходе расследования.

Напомним, в пятницу, 28 января, водитель Audi на Вентспилсском шоссе ехал на большой скорости в направлении Риги, но возле Варкальского канала что-то пошло не так. Транспортное средство без торможения пересекло встречную полосу и наехало на придорожные деревья, где в это время с бензопилой работали два лесника. Автомобиль сбил обоих мужчин, один из них погиб на месте.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back