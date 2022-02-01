Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: в машине обнаружено огнестрельное оружие

Полиция в ходе проверки подтверждает, что оружие приобретено нелегально: "Следует отметить, что водитель автомобиля Audi не был пьяным. Сотрудники полиции также обнаружили в автомобиле, возможно, газовое оружие, которое не было зарегистрировано должным образом. Полиция начала ведомственную проверку, решение будет принято в течение 30 дней", - сказала Лина Кальке, представитель Госполиции.

Полиция не раскрывает личность водителя, известно только то, что это мужчина в возрасте. Имеет ли водитель Audi какое-либо отношение к преступному сообществу, будет выяснено в ходе расследования.

Напомним, в пятницу, 28 января, водитель Audi на Вентспилсском шоссе ехал на большой скорости в направлении Риги, но возле Варкальского канала что-то пошло не так. Транспортное средство без торможения пересекло встречную полосу и наехало на придорожные деревья, где в это время с бензопилой работали два лесника. Автомобиль сбил обоих мужчин, один из них погиб на месте.